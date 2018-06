Pomodorini ripieni di riso al curry e melanzane

Ingredienti

150 g di riso Basmati

20 pomodorini ciliegia medio-grandi

1 cucchiaino di curry dolce in polvere

2 cucchiai di olio d'oliva extravergine

1/2 melanzana

prezzemolo

sale e pepe

Preparazione:

Bollite il riso in abbondante acqua salata per 18 minuti e fatelo raffreddare in un colino sotto l'acqua corrente.

Lavate e tagliate orizzontalmente la calotta dei pomodorini quindi scavate l'interno con la punta di un cucchiaino per eliminare la polpa e i semi.

Saltate il riso in padella con 1 cucchiaio di olio d'oliva e il curry fino a sgranare i chicchi.

Riempite i pomodori con 1 cucchiaino di riso e terminate con la melanzana precedentemente tagliata a dadini e fatta rosolare bene in padella con poco olio, sale e pepe.

Cospargete i pomodorini con il prezzemolo tritato e servite.