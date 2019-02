Plumcake vegan con il cuore di cacao e mandorle

Come prima cosa tagliate il plumcake al cacao (già completamente raffreddato) a fette spesse circa 1,5 cm e coppatele con lo stampino a forma di cuore.

Prepariamo l’impasto chiaro

In una ciotola mescolate la farina 2, la farina di mandorle, lo zucchero di canna, il lievito e la cannella, e nel frattempo sciogliete l’olio di cocco al microonde o a bagnomaria. Unite il latte di mandorla e l’olio di cocco agli ingredienti secchi e amalgamate bene il tutto.

Componiamo il plumcake con il cuore

Rivestite lo stampo da plumcake con carta forno e versate sul fondo qualche cucchiaiata d’impasto, sul quale andrete a disporre le fettine di plumcake al cacao a forma di cuore, avendo cura di disporle ben dritte e attaccate una all’altra. Ricoprite il tutto con il restante impasto assicurandovi che i cuori non si stortino e che restino ben infilati sulla base d’impasto.

Inforniamo

Infornate il vostro plumcake in forno statico a 180°C per 40 minuti o fino a quando la superficie risulterà leggermente dorata e l’interno del dolce cotto. Sfornate e lasciate intiepidire, poi sformate il plumcake dallo stampo e lasciatelo raffreddare completamente su una gratella per dolci prima di servirlo tagliato a fette

Fonte: vegalosi.it