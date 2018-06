Mondiali 2018, mangiamoci il Portogallo: Ovo moles

Cannella in polvere q.b.

Mettete sul fuoco un pentolino con lo zucchero e con l'acqua. Lasciate bollire fino a che lo sciroppo non diventa quasi una pasta. Levate dal fuoco e lasciate raffreddare.

Intanto separate i tuorli dagli albumi e mettete i tuorli in una terrina e sbatteteli leggermente aiutandovi con una forchetta.

Aggiungete quindi i tuorli sbattuti allo sciroppo e mettete il tutto nuovamente sul fuoco, mescolando con una frusta, facendo attenzione che i tuorli cuociano senza bollire troppo.

Aggiungete una presa di cannella e mescolate bene. Collocate i dolci in una teglia e grigliateli per 5 minuti prima di servirli in tavola.

Con gli albumi avanzati è possibile, sfuttando anche il forno già caldo, preparare delle meringhe per accompagnare le ovos moles, cuocendole per qualche minuto nel forno a 80-100 gradi.

Tratto da Buonissimo