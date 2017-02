I dolci di Carnevale: la ricetta delle "fritole"

Ingredienti per circa 30 fritole: Leggi anche la RICETTA DEI CROSTOLI



250 g di farina

200 g di latte

5 g di lievito di birra liofilizzato o 1/3 di cubetto

un uovo

un pizzico di sale

una tazzina di grappa/ruhm

30 g di pinoli

50 g di uvetta

30 g di canditi tagliati a pezzettini

20 g di burro

un limone

un cucchiaino di zucchero

zucchero a velo

olio per friggere.



Preparazione:

Mettete l’uvetta in una ciotola con il liquore dopo averla sciacquata con acqua tiepida. Intiepidite il latte, poi versatelo in una capiente terrina con il lievito e lo zucchero. Grattugiate la buccia del limone. Sciogliete il burro a bagnomaria. Unite al latte/lievito la farina e mescolate. Aggiungete l’uovo, il limone e tutti gli altri ingredienti e amalgamate, per ultima mettete l’uvetta con il liquore. Deve risultare un impasto morbido, come per una torta. Coprite il recipiente con pellicola da cucina e fate lievitare per due/tre ore.



Scaldate l’olio (che deve essere abbondante e profondo), in una pentola non troppo larga o ve ne servirà troppo e incominciate a friggere le fritole. Prendete con un cucchiaio un po’ di impasto e, aiutandovi con un cucchiaino fatelo cadere nell’olio caldo, friggete 6/7 fritole alla volta, ci vogliono 4/5 minuti e sono pronte. Toglietele dall’olio con la schiumarola e mettetele prima in un colino/scolapasta poi su carta da cucina ad asciugare. Quando le avrete fritte tutte, tamponatele ancora con carta da cucina, spolverizzatele con lo zucchero a velo e godetevele!