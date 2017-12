Recoaro, apre il ristorante didattico dell'Artusi

Le scuole alberghiere sono le “scuole del fare”; al loro interno la vicenda educativa (e non solo formativa) si svolge attraverso l’azione costante e reiterata di procedure professionali che richiedono competenze molteplici. La possibilità di confrontarsi per davvero con le problematicità legate ad un mondo in continua evoluzione, in un ambiente protetto quale la scuola, rappresenta un’occasione di apprendimento unica per ogni allievo, qualsiasi siano le proprie caratteristiche. Queste considerazioni hanno generato l’idea di un ristorante d’applicazione secondo il modello dei più celebrati Istituti Europei e Nord Americani.

La storia del Ristorante didattico “Artusi”

I locali del “Ristorante Artusi”, che sfruttano gli ambienti dell’ex ristorante recoarese “La Linte” (La struttura è sita in via Roma, 19, sotto il supermercato “COOP”, a Recoaro Terme (VI)) , hanno aperto i battenti, per la prima volta, nel dicembre del 2016, grazie al contributo della Provincia di Vicenza e grazie alla preziosa collaborazione con i proprietari della struttura ricettiva. Nel primo anno di attività, il “ Ristorante Artusi” è stato sfruttato come laboratorio decentrato, anche se l’obiettivo finale, che stava a cuore alla passata Dirigenza e a quella presente, sta proprio nel promuovere e accrescere le abilità, le conoscenze e le competenze degli studenti in un contesto operativo qual è l’attività effettiva in un ristorante didattico.

A partire dall’Anno scolastico 2016-’17, è stato pertanto possibile mettere in atto i passaggi che hanno permesso a tale Laboratorio decentrato di potersi avvicinare alla realtà di un Ristorante didattico, sul modello già fornito dalle realtà scolastiche estere e in linea con gli istituti alberghieri italiani che hanno preceduto l'Istituto Artusi in questo progetto professionalizzante di crescita personale. Di conseguenza, tra gennaio e giugno 2017, si sono alternate molte classi dell’Istituto alla conduzione del laboratorio decentrato, preparando la strada per una futura struttura professionalizzante. Nel frattempo, sempre nel corso dell’Anno Scolastico 2016-’17, sono stati organizzati dei corsi legati al settore enogastronomico, aperti all’utenza interna ed esterna.

È proprio grazie allo sforzo congiunto dei docenti, dei tecnici e del personale amministrativo dell’Istituto “Pellegrino Artusi”, delle amministrazioni provinciali e comunali di Vicenza e Recoaro Terme se il “Ristorante Artusi” apre i battenti, come ristorante didattico, il 12 dicembre 2017.

Ristorante didattico "Artusi" in via Roma 19, Recoaro Terme (VI) tel. 0445-1921092

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30.

Prenotazioni gradite al numero: 0445-1921092