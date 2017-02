Tratto da Le ricette della nonna

Ingredienti

500 grammi di carne macinata mista di maiale e di manzo

250 grammi di melanzane

sale e pepe

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 pizzico di pecorino

2 pomodorini secchi

1 uovo

pangrattato se necessario

una decina di pomodorini

1 spicchio d’aglio

una manciata di capperi

qualche foglia di basilico fresco



Preparazione

Tagliate le melanzane a dadini piccoli, radunateli in una ciotola, salateli e lasciateli riposare per 30 minuti. Scolateli, strizzateli e asciugateli. Scaldate 1 cucchiaio d’olio extravergine di oliva in una padella assieme all’aglio e cucinate i dadini di melanzana fino a quando non sono teneri e dorati. Mettete da parte, togliete l’aglio e lasciate raffreddare.

In una ciotola, radunate la carne macinata, il pecorino grattugiato, i pomodorini secchi precedentemente tritati, qualche pizzico di sale e un pizzico di peperoncino.

Versate le melanzane e amalgamate il tutto assieme all’uovo. Se il composto dovesse risultare un pò troppo umido, aggiungete qualche cucchiaiata di pangrattato. Formate delle piccole polpette e appiattitele leggermente.

Tagliate i pomodorini in 4. Scaldate una padella assieme a 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva. Adagiate le polpette sulla padella calda e cucinatele, rigirandole spesso, su entrambi i lati.

Una volta dorate, aggiungete i pomodori a pezzetti e i capperi. Proseguite la cottura per 5 minuti. Servite immediatamente accompagnando le polpette di melanzane con una fresca insalata.