Polpette di carne e verdure in salsa all’arancia

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

100 grammi di carne macinata (preferibilmente carne di manzo)

1 zucchina piccola

1 cipolla piccola

1 finocchio

2 carote

100 grammi di pane raffermo

2 uova

4 cucchiai di olio di oliva

2 arance

1 cucchiaio di farina

Latte q.b.

Sale

Pepe

Preparazione

Tritate finemente la zucchina e la cipolla e tagliate a pezzi piccoli le carote e il finocchio precedentemente mondato dalle foglie esterne.

Sbattete le uova, e unite la carne macinata, il pane ammollato in un poco di latte, e un poco di pangrattato.

Unite le verdure, salate e pepate, e amalgamate per bene, aggiungendo pangrattato e latte fino ad ottenere un impasto omogeneo e sodo.

Formate delle polpette con il composto e fatele dorare in una padella antiaderente con 4 cucchiai di olio di oliva per almeno 15 minuti. Nel frattempo spremete una arancia e pelate a vivo l'altra, ricavandone poi dei pezzetti piccoli.

Togliete le polpette dalla padella e tenetele in caldo, per unire le arance, il succo e la polpa a pezzi.

Aggiungete la farina setacciata e fate andare la fiamma fino ad ottenere una salsa.

Rimettete le polpette in padella e fate insaporire. Servite calde cosparse di prezzemolo tritato.