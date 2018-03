La Margherita di Cracco divide l'Italia: scoppia la guerra sui social

Sedici euro per una pizzza. Il prezzo è di quelli che te lo ricordi anche se per mangiarla devi andare al Bistrot, il ristorante da poco aperto da Carlo Cracco in via Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Lo scandalo che in questi giorni ha fatto infiammare il web non è però il costo ma bensì il fatto che lo chef vicentino abbia "osato" rivisitare a suo modo la Margherita.

Ma perché la pizza di Cracco fa tanto discutere? Vediamo com'è fatta. Prima di tutto l'impasto: farina integrale di grano macinato a pietra con lunga lievitazione poi la rivisitazione shock: l'aggiunta di cereali assieme a una farcitura fata con salsa di pomodoro San Marzano densa assime a pomodorini confit. Ed infine, sopra alla pizza "craccata", fette di mozzarella di bufala a crudo e il basilico a semi invece che in foglioline.

I puristi del più classico piatto napoletano parlano di "profanazione" e le polemiche non si sprecano tra giudizi tecnici e ironia. Su twitter impazza quest'ultima: "Una pizza tanto brutta che il Pd dovrebbe eleggere Cracco segretario" oppure "Una pizza "craccata" dovrebbe costare meno dell'originale" e ancora "Ogni volta che Cracco fa una pizza così un napoletano si suicida".

La Margherita di Cracco ha però anche i suoi sostenitori come Vincenzo Pagano, redattore di "Scatti di Gusto" famoso portali di cucina, che scive: "Carlo Cracco ha semplicemente realizzato una pizza possibile per il suo bistrot". Infine anche Gino Sorbillo, mago della pizza napoletana, promuove il vicentino affermando su twitter che a lui la pizza è piaciuta: "Non è Pizza Napoletana e non viene venduta e presentata come tale, è la sua Pizza e basta. Noi partenopei dovremmo scandalizzarci di più quando troviamo in giro pizze che fraudolentemente vengono vendute e pubblicizzate come pizze della nostra tradizione addirittura con l’aggiunta di riconoscimenti Stg, Dop, Doc e roba del genere. Benvenuta Pizza Italiana di Carlo"