Petto di pollo marinato alla griglia con salsa piccante

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti per 2 persone

2 fette di petto di pollo già sfilettate

1 cipolla

3 filetti di acciughe sott'olio

1 peperoncino rosso

2 foglie di basilico

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

3 cucchiai di olio di semi di arachide

Sale

Preparazione

Trita la cipolla e mettila in piatto grande e fondo insieme al succo del limone 3 cucchiai di olio di semi. Regola con sale e pepe.

Adagia i petti di pollo nella marinatura in modo tale che si bagnino bene.

Scalda la griglia (che deve essere caldissima) e posiziona la carne ben condita, girando di tanto in tanto per cuocerla perfettamente sui lati.

Prendi la marinatura e ponila sul fuoco in un tegame dopo avervi aggiunto il peperoncino tagliato finissimo e le acciughe. Fai cuocere 5 minuti.

Togli dal fuoco e aggiungi il basilico tritato fresco e un cucchiaio di olio di oliva. Metti nel piatto di portata il pollo grigliato, irroralo con la salsa piccante e servi subito