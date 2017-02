Peperoni ripieni con uova e formaggio filante

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

4 peperoni

pangrattato q.b.

sale q.b.

4 uova

8 pomodorini

prezzemolo q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

70 grammi di formaggio a pasta filata

olio d'oliva q.b.

Preparazione

Iniziate a pulire i peperoni eliminando le parti non commestibili ed i semi interni. Preparate un battuto con le uova, il pangrattato, il parmigiano, il sale e il prezzemolo.

Aggiungete nel battuto qualche pezzetto di peperone tagliato a cubetti. Successivamente riempite i peperoni con il composto di uova e aggiungete il formaggio a pasta filata.

Ponete i peperoni in una teglia con un po' di acqua che servirà per cuocerli bene e aggiungete un po' di olio. Ricoprite il ripieno dei peperoni con i pomodorini per dare più sapore e per evitare che in cottura si possa bruciare; quindi aggiungete il prezzemolo tritato.

Spolverizzate con dell'abbondante parmigiano grattugiato e cuocete per 30 minuti a 180° nel forno. Servite i peperoni ripieni caldi o freddi.