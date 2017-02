Pasta con salsiccia e funghi porcini

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

350 grammi di pasta (Fusilli o Tagliatelle)

2 salsicce fresche (meglio se eggermente piccanti)

200 grammi di funghi porcini (se surgelati circa 2 Funghi)

50 grammi di prosciutto cotto

3-4 pomodorini

1 bicchiere Di Vino Bianco

1 scalogno

Olio Di Oliva Q.b.

Parmigiano Grattugiato Q.b.

Sale Q.b.

Pepe Q.b.

Preparazione

Tritate finemente lo scalogno e fatelo dorare in un tegame capiente con qualche cucchiaio di olio di oliva. Unite la salsiccia sbriciolata e fate cuocere per almeno 15 minuti. A cottura quasi ultimata, sfumare con il vino bianco. Unite i funghi porcini tagliati a fette, salate e pepate leggermente.



Fate insaporire per qualche minuto per poi aggiungere il prosciutto cotto triturato e i pomodorini tagliati a spicchi.

Mentre il condimento continua la cottura, lessate la pasta in acqua salata. Scolate la pasta e amalgamate con salsiccia e funghi, rimestando per bene. Spolverizzate con parmigiano grattugiato e servite subito.