Pasta con gamberi, radicchio e noci

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti

500 grammi di pasta fresca tipo tagliatelle o tagliolini

20 gamberi

8 noci

1 cespo di radicchio rosso

1 bicchiere di vino bianco secco

100 ml di panna da cucina

1 scalogno

Parmigiano grattugiato q.b.

2 cucchiai di olio di oliva

Sale q.b.

Preparazione

Mettete un paio di cucchiai di olio in un tegame, e fatevi dorare lo scalogno tritato finemente. Unite poi i gamberi e fateli cuocere per poco meno di 10 minuti. Frullate le foglie di radicchio, lasciando qualche foglia per la decorazione. Unite le noci sgusciate e frullate anche quelle.

Appena ottenuta una crema omogenea, unitela ai gamberi e fate insaporire insieme. Unite a più riprese un bicchiere di vino bianco, facendolo evaporare man mano.

Lessate la pasta al dente in acqua salata e scolatela. Mescolate la pasta in un tegame con il condimento di gamberi, radicchio e noci. Aggiungete 100 ml di panna da cucina e amalgamate.

Spolverate con parmigiano e decorate con listarelle di foglie di radicchio.