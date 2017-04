Pasta con bruscandoli e luganega

Spezzettate i bruscandoli eliminando eventuali parte legnose e gommose. Lavateli e asciugateli bene. Soffriggete dolcemente nell'olio la cipolla tritata finemente.



Aggiungete i bruscandoli, mescolate bene e cuocete a fuoco vio con il coperchio per circa 10 minuti. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua, togliete il coperchio e farli cuocere finché gran parte del liquido non sarà evaporata.



Nel frattempo, sgranate la salsiccia, sbriciolatela e rosolatela su una padella rovente fino a quando non sarà bene dorata. Unitela quindi al condimento di asparagi e mescolate per amalgamare i sapori (eventualmente, regolate di sale).



Cuocere la pasta, scolatela al dente e unitela al condimento. Fate saltare per qualche minuto, insaporite con la salvia tritata finemente e l'Asiago.



Servite immediatamente la pasta con salsiccia e asparagi selvatici.