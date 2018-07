Mondiali 2018, mangiamoci la Svezia: Blåbärskaka med yoghurt, torta con yogurt e mirtilli

Versate tutto lo yogurt in una ciotolina, lavate il vasetto, asciugatelo e usatelo per misurare gli altri ingredienti. Separate i tuorli dagli albumi.

Aggiungete ai tuorli due misurini di zucchero e montate gli ingredienti con la frusta, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungete all'impasto la farina e il lievito setacciati, mescolando delicatamente e incorporando gradualmente il 1/2 vasetto di olio e lo yogurt. Se l' impasto risulta difficile da amalgamare aggiungete un goccino di latte.

Montate gli albumi a neve fermissima con un pizzico di sale e amalgamateli al composto, mischiando dal basso verso l' alto per non smontarli. Incorporate i mirtilli. Imburrate e infarinate uno stampo per ciambella dal diametro di 22 cm, incorporate il composto e ponetelo in forno a 180° per circa 30 - 40 minuti.

Verificate la cottura infilando nella torta uno stecchino che dovrà uscire asciutto. Lasciate raffreddare e spolverizzatela con zucchero a velo.

Da Il Giornale del Cibo