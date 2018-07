Mondiali 2018, mangiamoci la Russia: Crocchette di pollo alla Požarskij

Per fare le crocchette di pollo alla Požarskij per prima cosa tagliate la mollica in sei pezzi, immergeteli nella panna liquida per un quarto d'ora poi strizzateli bene.

Tritate i petti di pollo in due volte, la seconda volta insieme alla mollica di pane ammollata nella panna. Aggiungete sessanta grammi di burro ammorbidito, il tuorlo, la vodka e il sale.

Mescolate bene e con le mani inumidite formate dodici crocchette di forma ovale. Passatele nel pangrattato e appiattitele leggermente a uno spessore di tre centimetri. Mette tre cucchiai di burro in una padella grande e fate dorare da entrambe le parti le crocchette di pollo. Servitele su un piatto riscaldato.

Tratto da Cookaround