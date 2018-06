Mondiali 2018, mangiamoci la Nigeria: l'asaro

Ingredienti:

4/5 patate (da sbucciare bene),

3 peperoni rossi,

sugo di pomodoro,

2 cipolle (da affettare),

sale e pepe q.b.

Preparazione:



Prendere le patate e pelarle, poi lavarle e tagliarle a pezzetti; in seguito, prendi una pentola e metti dentro le patate a pezzetti, poi aggiungi i peperoni, anch'essi lavati e tagliati a pezzetti, le cipolle, tritate finemente e la polpa di pomodoro.

A questo punto aggiusta di sale e pepe e lascia cuocere fino a quando non vedi che tutte le verdure sono pronte. Al posto della polpa di pomodoro puoi usare dei pomodori, che quindi dovrai lavare molto bene sotto l'acqua corrente e poi tagliare a pezzettini, oppure dei pomodorini, il tutto nella quantità che preferisci.

Alcune persone aggiungono anche della carne o del pesce, ma tu puoi procedere come meglio credi.

Quando il tutto è pronto, a fuoco spento aggiungi dell'olio e poi servi in tavola ai commensali. Come vedi, questo piatto è molto veloce e semplice da preparare ma è abbastanza corposa e soprattutto buona.