Mondiali 2018, mangiamoci la Francia: Tarte au citron

Stendete la pasta in uno stampo basso da crostata di 18 cm di diametro ed eliminate l'eccedenza. Punzecchiate il fondo con una forchetta, infornate a 200° per 15 minuti.

Spremete i limoni e filtratene il succo. In una pentola fate fondere il burro a fuoco dolcissimo. Con la frusta sbattete le uova con lo zucchero e la maizena, versate il tutto sul burro caldo e mescolate energicamente aggiungendo un dl di succo di limone.

Mettete il composto su fuoco medio e, sempre mescolando, cuocete la crema a fuoco dolce, per circa 10 minuti, finché non si sarà addensata. Toglietela dal fuoco, versatela nel guscio di brisée, livellate la superficie con la spatola e proseguite la cottura in forno per 10 minuti.

Fate intiepidire la torta, sformatela e spolverizzatela di zucchero a velo. Tagliatela a fette e servite ogni porzione con una pallina di gelato.

Da Donna Moderna