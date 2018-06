Mondiali 2018, mangiamoci il Senegal: Tarte du Sénégal

Partiamo con la preparazione della pasta brisée che in francese significa sbriciolata. Per prima cosa mescolo in una ciotola la farina setacciata con lo zucchero e la presa di sale, quindi li dispongo a fontana sul tavolo e vi aggiungo il burro freddo a pezzetti (ricordate che nella pasta brisée il burro è sempre pari alla metà del peso della farina). Con i polpastrelli amalgamo il burro agli ingredienti secchi fino ad avere tante piccole briciole che dispongo nuovamente a fontana e vi aggiungo l'acqua fredda. Lavoro quindi fino ad avere un impasto ben omogeneo e compatto che avvolgo nella pellicola e lascio in frigorifero almeno 40 minuti.

Passato il riposo in frigorifero stendiamo la pasta brisée con l'aiuto di carta da forno con cui l'inseriremo nella teglia facendo in modo di creare dei bordi che possano poi contenere la farcitura. Ne bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta, ricopriamo con un disco di carta da forno, versiamo sopra dei fagioli secchi per far cuocere in bianco la pasta in forno già caldo a 230° per 15 minuti. Tarte du Sénégal - la torta.

Mentre cuoce la pasta brisée passiamo alla preparazione della farcitura.Mettiamo sul fuoco il latte, lo facciamo diventare caldo e vi mescoliamo i semi e la bacca di vaniglia lasciandoli in infusione fino a che non torna tiepido.Battiamo l'uovo intero ed i 2 tuorli con lo zucchero, vi uniamo la banana tagliata a tocchettini ed i datteri ed i gherigli di noce sminuzzati.Vi aggiungiamo quindi il latte tiepido e mescoliamo con cura.

Versiamo quindi il composto di uova, latte e frutta sulla pasta brisée e mettiamo nuovamente in forno a 230° per ulteriori 25 - 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la meringa montando prima i 2 albumi con le fruste elettriche e quando sono già abbastanza montate uniamo lo zucchero a velo fino a che non sono diventati bianchi e lucidi. Con la meringa ricopriamo la torta e poniamo nuovamente in forno a 180° per 8 - 10 minuti in modo che la meringa si colori.

Serviremo la torta quando sarà completamente fredda.

Fonte: http://le-tenere-dolcezze-di-resy.blogspot.com/