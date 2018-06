Mondiali 2018, mangiamoci il Perù: Causa de Cangrejo

12 once di polpa di granchio

Lessare le patate e schiacciarle mentre sono ancora calde. Far raffreddare, poi, aggiungere limone, peperoncino giallo macinato, olio e sale. Mescolare bene, utilizzando le mani per formare un impasto omogeneo. A parte, unire la polpa di granchio con la maionese, succo di limone, sale e togarashi.

Per servire, la causa de cangrejo, in uno stampo per torta, mettere prima uno strato di causa e aggiungere l’insalata di polpa di granchio. Coprire con un altro strato di causa e collocare su questa alcune fette di avocado (aguacate)*.

Condire con sale e succo di limone. Infine, coprire con l'ultimo strato di causa

Tratto da https://www.peru.travel