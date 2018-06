Mondiali 2018, mangiamoci il Messico: tortillas con fajitas

Ingredienti

2 sp Aglio

1 n Cipolla Rossa

1 ci Cumino Semi

1 n Lime

qb Olio Di Oliva Extravergine

qb Pepe

1 n Peperoncino

.5 n Peperoni Gialli

.5 n Peperoni Rossi

.5 n Peperoni Verdi

qb Sale

qb Salsa Worcester

400 g Tacchino Fesa

41 n Tortillas Messicane (scopri come prepararle)



Preparazione

1) Prepara il tacchino. Pulisci le bistecche di fesa di tacchino , eliminando le eventuali parti grasse o vervetti. Tagliale a listarelle con un coltello ben affilato e trasferiscile nella ciotola. Spolverizzale con i semi di cumino, unisci gli spicchi d'aglio spellati e tagliati a fettine sottili, il peperoncino tritato (se non vuoi che la preparazione risulti molto piccante, privali dei semi) e pepe. Irrora la carne con il succo del lime, quindi aggiungi la salsa Worcester. Mescola e lascia marinare in frigo per almeno 1 ora o, se ti e possibile, per una notte.

2) Taglia le verdure. Lava i peperoni, asciugali e tagliali a listarelle, dopo averli privati del picciolo verde e dei semi. Spella la cipolla e affettala ad anelli sottili. Cuoci i peperoni e le cipolle per circa 7-8 minuti sulla griglia o nella padella antiaderente, voltando le verdure a meta cottura. Sgocciola il tacchino dalla marinata e cuocilo uniformemente per circa 1 minuto con le verdure.

3) Completa la preparazione. Togli il tacchino e le verdure dalla griglia, trasferiscili nella ciotola e condiscili con un filo di olio, poco sale e pepe. Scalda le tortillas nella padella antiaderente per circa 2 minuti, metti al centro di ciascuna tacchino e verdure, arrotolale e servile subito, caldissime.