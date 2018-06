Mondiale 2018, mangiamoci il Panama: Empanadas

1 cucchiaio di lievito in polvere

Miscelare la farina, il sale ed il lievito insieme in una ciotola. Tagliare lo strutto a pezzettini ed incorporarlo. Aggiungere gradualmente il latte mescolando fino a che l'impasto inizi ad essere appiccicoso. Impastare per 10 volte. Lasciar riposare per 1/2ora.

Per il ripieno miscelare insieme la carne trita con tutti gli ingredienti ad eccezione della salsa di pomodoro. Friggere leggermente in 1 cucchiaio di olio fino a cottura. Schiacciare il tutto un po' così da renderlo sbricioloso. Aggiungere 1-2 cucchiai di salsa di pomodoro (così da addensare il tutto) e mescolare molto bene. Spegnere il fuoco e lasciar raffreddare. Aggiungere tanta salsa piccante quanta ne volete.

Su di una superficie molto ben infarinata, stendere la pasta spessa a piacere per la crosta della torta (se volete potete dividerla in 2 parti). Tagliare dei cerchi dal diametro di 12cm e mettere il ripieno al centro di ciascun cerchio. Spennellare la superficie inferiore con l'uovo sbattuto. Ripiegare la pasta e sigillarla con una forchetta sporcata con della farina.

Friggere nel lardo per circa 2 minuti per ogni lato fino a che sia dorato. Assicurarsi che ci sia lardo sufficiente per coprire le empanadas, circa 6-8cm. (Si possono anche surgelare prima della frittura) Disporli su di un pezzo di carta assorbente.