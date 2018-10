I 5 migliori ristoranti dove mangiare gli gnocchi

5 - Agriturismo Zecchinati

Via Capovilla 60, 36010 Rotzo, +39 0424 691187

Orari

dom 12:30 - 14:00

Comune noto in tutto il mondo per la qualità delle sue patate, non poteva mancare nella classifica dei posti dove assaporare gli gnocchi. Questo tipico argiturismo, aperto solo la domenica, è " un'immersione nei sapori genuini del nostro territorio, un tuffo nei ricordi" scrive una recensione su Tripadvisor