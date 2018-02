Masterchef, Matteo Marchetto alla prova del soufflè

Ce la farà il professore Matteo Marchetto a superare anche la difficile prova "dolci" di Masterchef?

Giunta alla 7a puntata, la settima edizione del popolare reality di cucina, in onda giovedì alle 21 su Sky 1, vedrà come ospite la giovanissima Isabella Patì, souce chef del Bros di Lecce, innovativo progetto culinario dei fratelli Pellegrino. Ad appena 21 anni, è già nella lista “Forbes 30 Under 30” nella categoria “The Arts", con il fidanzato Floriano Pellegrino.

La sfida si fa sempre più dura nella cucina diretta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonia Klugman e Antonino Cannavacciuolo, seguitela con noi!