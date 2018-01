Masterchef: il vicentino Matteo Marchetto in corsa per il gran finale

Dopo l'eliminazione dello scorso dicembre e il ripescaggio delle scorse settimane Matteo Marchetto continua la sua avventura a Masterchef Italia 7 che si sta avvicinando alla conclusione dato che mancano solo sei puntate.

Il 56enne insegnante di educazione fisica di Sovizzo sembra avere tutte le carte per arrivare al gran finale. Nella puntata di giovedì scorso ha infatti superato una prova particolarmente difficile che gli è stata assegnata dal suo avversario Simone. Alla fine test superato con un piatto piatto particolarmente azzeccato a base di pinoli, sedano, sgombro, avocado, broccoli, asparago e quinoa.

Ma è stata la difficile prova in esterna, nella Sinagoga della Guastalla di Milano dove si è celebrato il Bar Mitzvah (rito ebraico di passaggio) di Danny, un ragazzo di religione ebraica, che ha fatto sudare Matteo e la squadra a cui appartiene vicentino, la brigata rossa. Gli aspiranti chef hanno dovuto fare i conti con la cucina ebraica preparando un pranzo deciso dai genitori di Danny a base di carne ispirato ai piatti della tradizione medio-orientale e con i precetti e gli ingredienti della cucina kosher. Alla fine la brigata rossa si è aggiudicata la prova.

CHI È MATTEO MARCHETTO

Nato nel 1960 a Cologna Veneta, in provincia di Verona Matteo è sposato con Paola da 26 anni e ha due figli, Riccardo e Federica, rispettivamente di 24 e 22 anni. L'aspirante chef insegna Educazione Fisica e Sportiva ed è allenatore di terzo grado di pallavolo molto fiero del proprio ruolo. La sua passione per la cucina nasce per necessità: "la mia famiglia è numerosa, sin da piccolo mia madre mi coinvolgeva per darle una mano nella preparazione di alcuni piatti ed io mi rendevo sempre molto disponibile. È lei ad avermi trasmesso i primi insegnamenti culinari, oltre ai miei nonni materni, entrambi ristoratori professionisti. In cucina amo sia sperimentare che seguire ricettari.