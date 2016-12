Masterchef, al via il super casting: tutte le novità

Un vicentino c'è di sicuro: Carlo Cracco, con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo darà il via giovedì alle 21 alla sesta stagione di Masterchef Italia ma ci vorrà ancora un po' di pazienza per scoprire se la provincia berica regalerà al cooking show un altro talento nascosto come il macellaio di Roana. Lorenzo De Guio lo scorso anno si classificò secondo ma, se avesse votato il pubblico, avrebbe probabilmente trionfato graze alla sua simpatia tutta montanara.



Ecco alcune novità della nuova stagione, come riferite dal sito ufficiale della trasmissione:

1) Un imponente Supercasting

Di fronte alla storica Stazione Centrale di Milano il destino dei 150 aspiranti MasterChef verrà deciso con una prova difficilissima. Solo 100 di loro potranno proseguire le selezioni e accedere ai Live Cooking. Chi avrà quest’onore?

2) Le Esterne oltreconfine

Le prove in esterna vedranno gli aspiranti MasterChef viaggiare in lungo e in largo in Italia, cucinando in luoghi spettacolari e portandovi nel cuore delle tradizioni locali, tra Matera e le Langhe. E per la prima volta MasterChef uscirà per ben due volte dai confini nazionali spingendosi in Grecia e in Spagna.

3) I prestigiosi Chef ospiti

Dal tre stelle Michelin Heinz Beck al “veterano” della cucina creativa Igles Corelli: tanti saranno gli ospiti del mondo della gastronomia internazionale che i nuovi aspiranti MasterChef avranno la fortuna (o la sfortuna?) di conoscere. Non ne perdete nemmeno uno!

4) La Filosofia Zero Sprechi

Quest’anno a MasterChef Italia il valore del cibo e la filosofia Zero Sprechi che da sempre ci contraddistingue entrerà nel vivo del racconto. I concorrenti avranno a disposizione, dopo ogni Invention Test, la tipica Doggy Bag per gli avanzi, cui sarà dedicata anche una rubrica fissa settimanale di MasterChef Magazine. Inoltre la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove sarà riutilizzata o donata ad associazioni benefiche. Seguiteci sui social con l'hashtag #MCZeroSprechi.

5) Un esclusivo Masterchef Magazine

La striscia quotidiana vedrà protagonisti grandi Chef professionisti, ma soprattutto i concorrenti che per la prima volta si racconteranno anche attraverso video e interviste. Con 5 nuove rubriche, il Magazine racconterà i principali food trend del momento e temi di grande attualità. Ritornerà anche l’insostituibile appuntamento del giovedì con lo Chef Bruno Barbieri che quest’anno proporrà la “MasterChef Night”: una ricetta speciale per i fan del programma, che li coinvolgerà sul web nei giorni immediatamente precedenti. Il Magazine non mancherà di dare un accesso esclusivo alle cucine di grandi maestri e di suggerire i menù perfetti per ricorrenze e occasioni speciali. Per la prima volta, il giudice Antonino Cannavacciuolo sarà il protagonista di una nuova rubrica: direttamente da Villa Crespi presenterà le ricette più importanti che hanno segnato la sua carriera stellata.

6) RTL 102.5

La radio più ascoltata d’Italia in diretta 24h su 24/365 giorni all’anno con musica, informazione e intrattenimento, sarà media partner della nuova stagione di MasterChef Italia. Seguirà MasterChef per tutta la durata del programma e, ogni giovedì alle 11.50, i giudici e i concorrenti, interverranno in diretta durante "W l'Italia" per commenti e anticipazioni delle puntate.