Mondliali 2018, mangiamoci il Marocco: Makrouds

1) Ecco come realizzare la ricetta dei makrouds, dolci di cuscus alla pasta di datteri tipici della Tunisia. Con l’aiuto di una spatola mescola la semola per cuscus con il burro chiarificato fuso, l'olio di semi, il sale e lo zafferano sciolto in qualche cucchiaio di acqua calda. Lavora il composto con il palmo della mano per ottenere un impasto compatto e omogeneo simile a quello dei nostri gnocchi di patate. Quindi lascia riposare il mix ottenuto a temperatura ambiente per 30 minuti, avvolto in un panno di cotone umido.

2) Prepara la farcitura: trita nel mixer i datteri snocciolati, con la scorza d'arancia triturata e la cannella. Lavora in modo da ottenere un salsicciotto. Riprendi la pasta di semola e modellala in modo da avere un serpente di 2 cm di diametro; dividilo in tre parti uguali, opera una fenditura al centro con un coltello e riempi con la pasta di dattero.

3) Richiudi, appiattisci leggermente e taglia in losanghe regolari. Friggile poche per volta in olio di semi ben caldo per circa 4 minuti, finché saranno dorate.

4) Prepara lo sciroppo: riunisci lo zucchero, il miele, il succo di 1/2 limone, l'acqua di fiori di geranio con 250 ml di acqua in un padellino e scioglili su fuoco basso. Servi i makrouds caldi con lo sciroppo, decorando, se ti piace, con semi di sesamo o mandorle in polvere.

Da Sale e Pepe