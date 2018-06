Mondiali 2018, mangiamoci l'Iran: most-o bademjun

Ingredenti

Melanzane

Yogurt bianco abbastanza solido



Preparazione

La ricetta persiana prevede la disponibilita’ di una brace oppure di un forno con la fiamma. Infatti, le melanzane, lavate ma intere, vengono fatte arrostire sul fuoco vivo fino a che la buccia sia completamente annerita e la polpa morbidissima. Si utililizza quindi soltanto la polpa, che viene staccata dalla buccia e lasciata in uno scolapasta per ore...fino a quando non perde piu’ acqua! Si pone la polpa in una terrina e schiacciata con la forchetta, riducendola in crema. Si unisce quindi lo yogurt (quello bianco, piuttosto solido) e si mescola fino ad amalgamare gli ingredienti. Si condisce con aglio schiacciato, olio, soffritto di cipolla, sale e pepe abbondante.