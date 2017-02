Longare, chiude Aeolia dei Chemello: il ristorante nel cuore di Costozza

Non sarà più possibile assaggiare i piatti della tradizione veneta nella suggestiva sala affrescata di Villa Aeolia, celebre anche per il sistema di “aria condizionata naturale” dei covoli, che. attraverso un labirinto di ventidotti, incanalano l’aria della cantina per rinfrescare tutti gli ambienti del locale e il giardino.



Luca e Stefano Chemello hanno annunciato che, da domenica, l'omonimo ristorante ha chiuso i battenti, dopo oltre 50 anni di attività. Una vera perdita per il countryside berico, visto che la villa sorge nel cuore di Costozza, un piccolo paese dove con brevi passeggiate si possono ammirare il borgo medievale, le ville storiche e le sette chiese antiche. Sembra che all'origine della chiusura ci sia una disputa tra i proprietari per questioni ereditarie. Molti i commenti dispiaciuti che i clienti, vicentini ma anche "foresti", tra cui molti americani, hanno lasciato sulla pagina Facebook del locale.



Padre e figlio proseguiranno il loro lavoro, fatto di tradizione e innovazione, alla Locanda Veneta, in via Battaglione Valtellina, in città