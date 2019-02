Le migliori birre vicentine alla Beer Attraction di Rimini

BEER ATTRACTION cresce e si rinnova. Oltre 600 aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione di Italian Exhibition Group, in collaborazione con Unionbirrai, è diventata punto di riferimento per tutti gli operatori del food service. Da un lato è presente la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande, dall’altro, con il brand

FOOD ATTRACTION, tutto il food per il canale horeca. BEER ATTRACTION, insieme a FOOD ATTRACTION, si distingue nel panorama internazionale per il suo format originale e innovativo, che unisce le specialità birrarie alle specialità food per la ristorazione fuori casa.

BEER ATTRACTION, in programma da sabato 16 a martedì 19 febbraio prossimi nel quartiere fieristico di Rimini (ingresso sud da via Emilia), si rivolge esclusivamente agli operatori professionali della filiera. Solo la giornata di sabato 16 febbraio è aperta anche al mondo dei foodies e beer lovers.

A BEER ATTRACTION è rappresentata l’intera filiera grazie alla contemporaneità con BB TECH Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. La formula vincente di “fiera nella fiera” mette in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie prime, tecnologie processing e packaging. Tra le imprese presenti anche 67 Venete, in particolare 10 della provincia di Padova, 22 della provincia di Treviso, 14 della provincia di Venezia, 12 della provincia di Vicenza, 9 della provincia di Verona.

INTERBRAU SPA VILLAFRANCA PADOVANA PD THOMAS HARDY’S ALE - INTERBRAU SPA VILLAFRANCA PADOVANA PD ARRIS CATERING EQUIPMENT SRL CADONEGHE PD VENTIDUE SRL BOVOLENTA PD CR/AK - AP SRL CAMPODARSEGO PD WHITE PONY MICROBREWERY PIOVE DI SACCO PD BREWRISE SRL PADOVA PD BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA - CENTOUNDICI SRL GRANTORTO PD EVOQE BREWING TREBASELEGHE PD BIRRIFICIO BUSA DEI BRIGANTI SOCIETÀ AGRICOLA BDB S.S. OSPEDALETTO EUGANEO PD MONTELVINI SRL VOLPAGO DEL MONTELLO TV MONTELVINI SRL VOLPAGO DEL MONTELLO TV HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA NERVESA DELLA BATTAGLIA TV VINICOLA SERENA SRL CONEGLIANO TV BEVANDE FUTURISTE SRL TREVISO TV SCREAMS-RICO SNC VAZZOLA TV CUZZIOL SPA SANTA LUCIA DI PIAVE TV BIRRIFICIO BRADIPONGO S.R.L. COLLE UMBERTO TV OMEGA DISTRIBUZIONE SRL CASALE SUL SILE ( TV BEVANDE FUTURISTE SRL TREVISO TV FERRO DISTRIBUZIONE SRL CASTELFRANCO VENETO TV VITO ITALIA SRL UNIPERSONALE SANTA LUCIA DI PIAVE TV SAN GABRIEL BIRRA VENETA PONTE DI PIAVE TV ECO S.R.L. CONEGLIANO TV TECNALIMENTARIA - EDITRICE EDF TREND SRL TREVISO TV DELLA TOFFOLA SPA TREVIGNANO TV PRIAMO FOOD TECHNOLOGIES SRL NERVESA DELLA BATTAGLIA TV TMCI PADOVAN SPA VITTORIO VENETO TV SOCI'S SRL UNIPERSONALE CAVASO DEL TOMBA TV CADALPE SRL VAZZOLA TV SPADONI BEER DIVISION SRL ALTIVOLE TV TREESSE PROGETTI SRL QUINTO DI TREVISO TV ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. SCORZE' VE PAULANER DISTRIBUZIONE SRL SAN DONA' DI PIAVE VE ALTAFERMENTAZIONE DI PASQUALINI WALTER LINO & C. SAS CEGGIA VE ALTAFERMENTAZIONE DI PASQUALINI WALTER LINO & C. SAS CEGGIA VE ALTAFERMENTAZIONE DI PASQUALINI WALTER LINO & C. SAS CEGGIA VE B.A.V. SRL - BIRRIFICIO ARTIGIANALE VENEZIANO MARTELLAGO VE CORTI VENEZIANE DOLO VE ALTAFERMENTAZIONE DI PASQUALINI WALTER LINO & C. SAS CEGGIA VE PERSONAL TIME PROMOTION SRL MUSILE DI PIAVE VE BIRRIFICIO COUTURE ANNONE VENETO VE BIRRIFICIO MANTO BIANCO QUARTO D'ALTINO VE BLOND BROTHERS SAS SAN DONA' DI PIAVE VE AVE TECHNOLOGIES SRL SPINEA VE LASI SRL MEOLO VE BIRRIFICIO ANTONIANO SRL SOC. AGRICOLA VILLAFRANCA P.NA VI BIRRONE SRL UNIPERSONALE ISOLA VICENTINA VI OFELIA SOVIZZO VI LUCKYBREWS SRL VICENZA VI LABI BEER ROSA' VI POGGIANA SELEZIONI ROSA' VI POLI DISTILLERIE SRL SCHIAVON VI PIETRIBIASI MICHELANGELO SRL MARANO VICENTINO VI REDA SPA ISOLA VICENTINA VI SPX FLOW SANTORSO VI EASYBRAEU - VELO SARCEDO VI REKEGS SRLS CHIAMPO VI ZUEGG SPA VERONA VR WARSTEINER ITALIA S.R.L. S.GIOVANNI LUPATOTO VR ZANOLLI DR. SRL CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR DECORFOOD ITALY SRL GREZZANA VR BENACO 70 SRL AFFI VR BREW GRUFF - BIRRIFICIO ARTIGIANALE VILLAFRANCA VR BIRRA MASTINO SRL SAN MARTINO BUONALBERGO VR INNOTEC TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VERONA VR KEG SOLUTIONS SRL VERONA VR

La 5° edizione della manifestazione, leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali, vedrà un’importante evoluzione. In contemporanea a Beer Attraction, Food Attraction e BB Tech Expo, infatti, sbarca in Riviera l’International Horeca Meeting di Italgrob, l’evento del fuoricasa italiano. Tutti i comparti della filiera del food & beverage sono presenti, dai marchi leader ai birrifici artigianali. Il numero degli espositori si è arricchito di aziende provenienti da ben 10 paesi esteri: USA, Belgio, Germania, Spagna (con una collettiva da Valencia), Austria, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Canada, interessati ad incrementare know-how e opportunità di business internazionali.