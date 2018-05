La ricetta di stagione: risi e bisi alla veneta

INGREDIENTI (4-6 persone)

500 g di piselli sgranati

1 cipolla bianca di media dimensione (50-70 g di utile)

400 g di riso nano vialone veronese I.G.P.

1/2 bicchiere di vino bianco

1 fettina di lardo

olio extra vergine di oliva veneto "Valpolicella" "Euganei e Berici" e "del Grappa" D.O.P.

sale ed eventualmente pepe qb per il brodo

baccelli vuoti dei piselli, una cipolla, acqua

per mantecare: una noce di burro e formaggio Grana Padano D.O.P. grattugiato (a piacere)

PREPARAZIONE

Si sgranano i piselli e si mettono a cuocere i baccelli in una pentola d'acqua salata. Si lascia bollire per una ventina di minuti e poi si passano al setaccio. Si imbiondisce appena, in olio extra vergine di oliva, la cipolla con un pesto di lardo o pancetta salati. Si aggiungono i piselli con un trito di prezzemolo allungando con un po' di acqua (o brodo) fin quasi alla cottura. Si tolgono parte dei piselli e si mettono i rimanenti col riso, tostando e allungando mano a mano con l'aggiunta del brodo ricavato dalla cottura dei baccelli passati al setaccio nel medesimo. Alla fine si manteca con buon burro e formaggio grana grattugiato di fresco aggiungendo i piselli interi, per decorare.

Curiosità: potete rendere più cremosa e saporita la ricetta dei risi e bisi alla Veneta passando con il mixer un po’ di bacelli cotti nel brodo assieme a un po’ dello stesso brodo. Prima di aggiungere la purea ottenuta al riso a fine cottura, passatala in un setaccio per togliere le parti coriacee della fibra del legume.

La storia della ricetta dei risi e bisi alla veneta