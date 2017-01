Involtini di verza

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti

600 grammi di verza

500 grammi di patate

80 grammi di grana padano

40 grammi di burro

30 grammi di pangrattato

2 uova

Prezzemolo q.b.

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b

Preparazione

Lavate le patate sotto l'acqua corrente e raschiate con un coltellino per eliminare la terra. Mettetele in una pentola coperte da abbondante acqua fredda e cuocetele per 40 minuti.

Sbucciatele ancora calde e passatele al passaverdure, con uno schiacciapatate o con una forchetta. Aggiungete le uova intere, metà del grana, il pangrattato e il prezzemolo tritato. Mescolate con cura e poi aggiungete una spolverata di pepe, noce moscata e un pizzico di sale.

Staccate le foglie più larghe della verza, lavatele e immergetele un minuto in acqua bollente salata.

Passate le foglie della verza in acqua fredda per fermare la cottura e scolatele. Lasciatele asciugare su uno strofinaccio.

Allargate ogni foglia sul piano di lavoro, mettete al centro due cucchiaiate della crema di patate. Arrotolate ogni foglia e ripiegate i bordi in giù premendoli con le mani in modo da ottenere degli involtini.

Imburrate una pirofila e allineatevi gli involtini. Scaldate in un pentolino il burro rimasto e versatelo sugli involtini.

Cospargeteli con il grana e metteteli in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti e poi servite.