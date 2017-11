Hell's Kitchen: Carlo Cracco e Manuel Agnelli portano la musica in cucina

Un dolce risveglio negli alloggi di Hell’s Kitchen: gli chef aprono gli occhi al piacevole suono di pianoforte. Chef Carlo Cracco chiama al telefono Tommaso, negli alloggi, e lo avverte di portare tutti in cucina, avendo cura di farlo in modo “felpato”. Lo riferisce la pagina dedicata alla trasmissione.

Accorse al ristorante, le brigate trovano il frontman e fondatore degli Afterhours, nonché giudice di X Factor Manuel Agnelli. L’emozione è per tutti alle stelle e Chef Cracco spiega la scelta di unire oggi la cucina alla musica, due mondi apparentemente lontanissimi, ma in realtà così vicini. Le note, infatti, sono sette, poche, ma in base a come vengono combinate creano generi differenti. Così in cucina: seppur molti sono gli ingredienti, è la modalità con cui si uniscono che dà vita a moltissimi piatti.

L'ispirazione è data dal rock melodico, dal pop, dal blues e dalla classica.

Dalla forchetta di Chef Cracco e di Manuel Agnelli arriva un giudizio da uno a cinque stelle. Si comincia con la musica classica, piatto preparato da Andrea D ed Enza, ma Erika non è troppo soddisfatta di come i compagni di squadra abbiano svolto il compito: “sono troppo precisi e perfettini” dice. Il piatto porta comunque a casa sei stelle totali. Si passa al “pop” degli chef blu che vince otto stelle mettendo d’accordo i due giudici. Erika e Natascha sottopongono ora il piatto “rock” al quale si sono dedicate; il giudizio di sette stelle fa però indispettire Andrea D, convinto che ci sia bisogno comunque di rimanere concentrati e usare la testa, quando invece le compagna di squadra si sono lasciate trasportare dal genere musicale. Ultimo piatto rimasto è il “blues” dei tre chef dal colletto blu: Chef Carlo Cracco e Manuel Agnelli sono abbastanza convinti e attribuiscono a questa creazione sette stelle, portando così la squadra a quindici stelle e regalandogli la vittoria e perciò il servizio di puntata. La brigata rossa è costretta quindi a restare in cucina per sfidarsi individualmente alla ricerca della salvezza.

Al termine delle prove le due eliminate saranno Enza e Natasha.