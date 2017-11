Guida enogastronomica a Vicenza e provincia per il weekend dal 10 al 12 novembre

Felice weekend gentili lettori!

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTE LE GUIDE PER IL WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND ENOGASTRONOMICO A VICENZA E PROVINCIA:

Numerosi gli eventi sul territorio berico per il weekend da venerdì 10 a domenica 12 novembre tra manifestazioni, rievocazioni popolari, fiere, mercatini, kermesse culinarie, rassegne musicali-culturali.

Tra tutti in evidenza Cosmofood in Fiera di Vicenza per le fiere culinarie e Festa-Giornata del Ringraziamento a Marostica per le tradizioni popolari.

Tra le kermesse enogastronomiche in evidenza Marroni in Giassara a Montegaldella e Festival Triveneto del Baccalà a Montecchio Precalcino.

Per le tradizioni popolari spicca la Festa del Ringraziamento a Barbarano Vicentino con la benedizione dei mezzi agricoli. oltre all'Antica Fiera di San Martino a Breganze.

Tra le sagre e feste spiccano l'Antica Fiera e Sagra di San Martino prima di Natale.

Tra le fiere spiccano Bassano Orienta 2017 a Cassola

Tra i mercatini ci saranno i Giardini di Natale ad Asiago (dall'11 ottobre al 7 gennaio 2018) e il Mercatino delle Pulci a Lonigo.

Tra le mostre-mercato in evidenza Tempo di Natale - Eccellenze Artigiane al Castello di Thiene.

Per le manifestazioni in evidenza "Schio Play" nella cittadina scledense.