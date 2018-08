Guacamole con gamberoni

Per i gamberoni:

Fate lessare i gamberoni con il guscio per 3-4 minuti in acqua bollente salata e insaporita con un cucchiaino di semi di cumino. Fateli raffreddare e sgusciateli, mantenendo però la coda.

Per il Guacamole:

Su un tagliere, tagliate i cipollotti a cubetti piccoli, il peperocino a rondelle e tritate grossolanamente l’aglio.

Spellate i pomodori, togliete i semi con un cucchiaio e tagliateli a cubetti piccoli; tritate il prezzemolo (o coriandolo).

Preparate l’avocado, fatelo per ultimo in modo che non si ossidi e non cambi colore, tagliatelo in due, togliete il nocciolo, spellatelo e tagliatelo a cubetti piccoli.

Il guacamole andrebbe fatto tutto nel mortaio, io non ne ho uno abbastanza grande, quindi ho pestato soltanto i pomodori con cipolla, aglio e peperoncino, che poi ho trasferito nella ciotola per frullare il tutto con gli altri ingredienti.

Mettete tutti gli ingredienti in una ciotola, spremete il Lime (se non lo trovate va bene anche il limone, ma usatene solo metà), mettete qualche seme di cumino, salate ed aggiungete l’olio d’oliva, quindi frullate tutto con un mixer ad immersione.

Prendete i vostri bicchierini da finger food, disribuite uno strato generoso di guacamole, guarnite con il gamberone laterale, un paio di nachos e uno spicchio di lime.

