Gnocchi di Primavera

Per realizzare questo piatto, la mozzarella non dovrà essere fredda, quindi tirala fuori dal frigorifero almeno mezz’ora prima di iniziare a cucinare.



Nel frattempo, lava bene i pomodorini, tagliali a pezzetti e mettili in una ciotola capiente, assieme alla rucola ben lavata e spezzettata a mano e il mais in scatola. Condisci il tutto con un filo di olio di oliva e un pizzico di sale, quindi tieni da parte questo condimento. A parte taglia la mozzarella a pezzetti e mettila in una ciotolina.

Nel frattempo fai cuocere gli gnocchi in una pentola colma di acqua leggermente salata in ebollizione e non appena saliranno tutti a galla, scolali e condiscili con il condimento preparato e la mozzarella a pezzetti, mescola bene il tutto e servili in tavola, aggiungendo se vuoi ancora un filo di olio di oliva. (da Piccole Ricette)