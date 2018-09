Preparazione

Per iniziare la preparazione degli gnocchi cremosi ai funghi dovete partire proprio dalla preparazione degli gnocchi di patate. Se non avete abbastanza tempo e volete velocizzare ancora di più l’esecuzione di questa ricetta potete utilizzare degli gnocchi già pronti. La prima cosa da fare per preparare gli gnocchi è partire dalle patate e lessarli in abbondante acqua salata per all’incirca 40 minuti o fino a quando i rebbi di una forchetta si inseriranno perfettamente al loro interno, segno che sono cotte.

Quando le patate saranno ben cotte potrete toglierle dall’acqua e schiacciarle quando sono ancora ben calde, utilizzando un apposito strumento. Versate la purea di patate così ottenuta all’interno di una ciotola oppure direttamente sul piano di lavoro ed aggiungete la farina, la fecola, un pizzico di sale e un uovo. Amalgamate per bene il tutto fino a quando avrete formato un panetto omogeneo e ben compatto.

Il panetto così ottenuto dovrà essere ridotto in piccole parti, che a loro volta andranno ridotti in filoncini. Utilizzando un semplice coltello andrete a realizzare dei piccoli tocchetti, che costituiranno i vostri gnocchi. Se volete dare agli gnocchi la loro classica forma rigata potete passarli sui rebbi di una forchetta oppure su un apposito riga gnocchi. In questo modo saranno esteticamente ancora più belli.

Preparazione del condimento

Adesso che gli gnocchi sono pronti potete dedicarvi alla preparazione del condimento con i quali fare saltare in padella prima di servirli ai proprio ospiti. Come prima cosa aggiungete in una padella abbondante olio extravergine d’oliva e mettete a soffriggere uno spicchio d’aglio, che sarà bene lasciare intero così da poterlo rimuovere completamente dopo la cottura.

Dedicatevi adesso ai funghi. Sia gli champignon che i finferli, infatti, andranno lavati accuratamente sotto acqua fredda corrente così da eliminare ogni residuo terroso. Una volta ben puliti i vostri funghi andranno ridotti in piccole parti o in fettine, a seconda dell’effetto finale che volete ottenere.

Quando i vostri funghi saranno pronti potete aggiungerli in padella insieme all’olio ed all’aglio e farli saltare per qualche minuto, aggiustando di sale e pepe. Fate proseguire la cottura e, quando i funghi saranno quasi pronti, aggiungete la panna e fate terminare la cottura per qualche altro minuto.

Se lo gradite potete frullare parte del condimento così da creare una crema ancora più densa ed ancora più corposa.

Cottura

Adesso che anche il condimento è pronto non vi resta che passare alla cottura degli gnocchi, che deve avvenire in abbondante acqua salata ben calda. Nel momento in cui aggiungete gli gnocchi all’interno dell’acqua non dovrete toccarli perché saranno loro a salire a galla, segno che sono ben cotti e che vanno quindi scolati.

Adesso che gli gnocchi sono pronti potete versarli in padella insieme al condimento e far saltare per qualche altro minuto aggiungendo dell’abbondante parmigiano reggiano grattugiato. Servite gli gnocchi cremosi ai funghi ai vostri ospiti quando sono ancora ben caldi così da apprezzarne le varie consistenze.