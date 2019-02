Gnocchi con tartufo nero estivo scorzone dei berici

Veneto

Ingrediente in numerose ricette, come la frittata o le tagliatelle ai tartufi , il tartufo estivo scorzone dei Berici si presta ad essere utilizzato per la preparazione dei cosiddetti prodotti tartufati: si va dal burro all’olio aromatizzati, dalla farina da polenta al riso al tartufo, fino a prodotti più complessi come formaggi, paste e salse pronte all’uso.



La maggior parte del raccolto viene venduto ai ristoratori locali, presso i quali il prodotto può essere gustato. Si può trovare da alcuni rivenditori al mercato dei funghi di Vicenza (in estate).



Nella provincia di Vicenza le zone tartufi cole sono ubicate in prevalenza nel settore orientale dei Monti Lessini e sui Colli Berici. A Nanto e nei limitrofi comuni di Arcugnano, Longare, Castegnero, Mossano, Barbarano Vicentino, Villaga e Zovencedo.