Gnocchi alle erbette e ricotta

Sciacquare le erbette e tuffarle in acqua bollente salata, lasciandole cuocere non più di due minuti prima di scolarle e sgocciolarle con cura.



Passarle al passaverdura unendo anche la ricotta (conviene usare il dischetto medio) e raccogliendo il composto in una ciotola. Incorporare i tuorli d'uovo, la farina, il grana, un pizzico di sale e una manciata di pepe. Mettere a bollire una pentola capiente con abbondante acqua, e al momento del bollore salarla.



Con l'aiuto di un cucchiaio (o due cucchiaini) gettare il composto poco alla colta, e scolare gli gnocchetti man mano che vengono a galla. Metterli in una zuppiera e condirli con l'olio e il trito aromatico. (da riza.it)