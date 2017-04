Gnocchetti viola alle verdure

Per gli gnocchi, sbollentare patate e carote insieme. Le patate non vanno pelate, in modo da non perdere l'amido nell'acqua. Le carote invece vanno regolarmente pelate e tagliate a pezzi. Una volta sbollentato il tutto, pelate le patate e lasciate raffreddare. Una volta raffreddate patate e carote, schiacciatele con uno schiacciapatate e aggiungete l'uovo e la farina. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneamente colorato. Create i cilindretti di impasto aiutandovi con la farina e tagliate gli gnocchetti. Se volete surgelarli, disponeteli su di un piano separati tra loro per non farli attaccare e ben infarinati.



Per la salsa di condimento, sciogliete una noce di burro in una padella e aggiungete le punte di asparago tagliate per il lungo. Le punte dell'asparago non vanno sbollentate, perché sono così tenere da cuocersi in padella in pochi minuti. Aggiungete poi il lardo di colonnata tagliato a fiocchetti e le punte dei fiori di zucca. Tagliate solo la parte arancio dei fiori e scartate il verde.

Una volta cotti gli gnocchi, fateli saltare in padella con il condimento e serviteli su una salsa ottenuta frullando del peperone stufato con la cipolla e il basilico.



(da mytaseita)