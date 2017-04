Gnocchetti con i fagiolini e pesto di rucola

Lessate le patate con la buccia per 40’ circa. Sbollentate i fagiolini per 3-4’, scolateli e raffreddatele in acqua fredda. Sgocciolateli e tagliateli in losanghe.



Frullate la rucola e gli spinaci con 60 g di olio, 20 g di Asiago grattugiato, 2 cucchiai di pinoli e un pizzico di sale. Saltate i fagiolini in una padella di grandi dimensioni con 2 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio con la buccia per 1’. Poi eliminate l’aglio e tenete in caldo.

Passate le patate allo schiacciapatate, la buccia verrà automaticamente eliminata, e impastatele con la farina e un pizzico di sale. Formate dei filoncini di non più di 1 cm di diametro, tagliateli in rocchetti e rigateli sui rebbi della forchetta.

Lessate gli gnocchi e scolateli non appena verranno a galla direttamente nella padella dei fagiolini. Saltate tutto per meno di 1’ con 2 cucchiai di Asiago; disponeteli nel piatto di portata caldo e completate con la salsa di rucola e spinaci.