Gli studenti vicentini a scuola di gelato gourmet

Anche quest'anno si è tenuto, presso i laboratori e le aule dell'Istituto Alberghiero Almerico da Schio, l'atteso corso di gelateria tenuto dal Maestro Gelatiere Guido Zandonà delle gelaterie Ciokkolatte, presenti a Vicenza in corso Fogazzaro, campioni d'Italia nel 2015 e vice-campioni nel 2016 secondo il famoso sito "Il Gastronauta" del giornalista Davide Paolini.



Quest'anno gli studenti delle classi quarte hanno avuto la possibilità di imparare e padroneggiare la raffinata arte del gelato artigianale di qualità, cimentandosi con la creazione di gusti classici e conosciuti come il fior di latte ( con latte a Km 0), il cioccolato ed i sorbetti alla frutta, ma provando anche a creare nuove combinazioni Gourmet, sotto l'occhio attento del loro Maestro. Ecco così nascere gusti attuali con il Pistacchio di Bronte rigorosamente Vegano ed anche abbinamenti inaspettati, come il gelato al Radicchio Rosso su un Croccante di Riso Soffiato e Radicchio, preparato per mostrare agli alunni che il gelato, come alimento, può essere servito anche in abbinamenti insoliti, ma sicuramente deliziosi.

