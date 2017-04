Le top gelaterie di Vicenza

L'elenco delle migliori gelaterie in città tiene conto, oltre che dei giudizi espressi, anche del numero delle recensioni stesse.

Si conferma al top delle preferenze degli utenti Google IL GELATAIO in viale Francesco Crispi, 57, che vanta peraltro ben 96 recensioni, praticamente tutte positive, molte delle quali lo indicano chiaramente come "il miglior gelato di Vicenza".

Stesso punteggio ma meno recensioni (24) per la storica GELATERIA BRUSTOLON in Contrà Pusterla 23. I clienti ne apprezzano la varietà che comprende gusti sia classici che innovativi ad un prezzo considerato adeguato alla qualità.

Subito dopo, apprezzato anche per la competitività del listino, c'è LA GOLOSA in viale Bartolomeo D'Alviano, 67. Appena 20 recensioni ma ricche di apprezzamenti.

Per ora può contare su 16 recensioni ma si sta costruendo una grande reputazione GOCCE DI BIO in Strada Saviabona, 97. I prezzi leggermente sopra la media sono ampiamente compensati dalla qualità non comune delle materie prime.

Altre gelaterie apprezzate in città sono: FIOR DI GELATO in viale Trieste 282 (25 recensioni); IL MEGA GELATO in Strada Ca' Balbi, 266 (14 recensioni); LE DOLCI DELIZIE in via Legione Antonini, 128 (17 recensioni).

Sotto le dieci recensioni ma con voti che promettono molto bene sono: MEGA GELATO in via Durando,97; GELATERIA SAN MARCO in via Fratelli Rosselli 62.