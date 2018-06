Mondiali 2018, mangiamoci il Senegal: Gamberi al Piri Piri

Lavate due peperoncini africani, togliete i semi e il peduncolo e tritateli finemente. Metteteli in una terrina. Spremete due limoni e versatene il succo nella terrina dei peperoncini. Mettete da parte.

Pelate due spicchi d'aglio e pestateli nel mortaio fino ad ottenere una pasta omogenea. Versate un cucchiaio di olio di semi nel mortaio per diluire l'aglio pestato. Mescolate.

Sgusciate i gamberi lasciando la coda e la testa. Togliete prima le zampe e poi, con cura, il guscio. Mettete i gamberi nella terrina con il succo di limone ed il peperoncino, quindi unite anche il composto a base d'aglio. Coprite la terrina con la pellicola trasparente e lasciate riposare per 4 ore circa in un posto fresco o in frigorifero.

Trascorso questo tempo, togliete i gamberi dalla marinata e metteteli da parte. Colate la marinata dove sono stati lasciati a macerare i gamberi e mettetela da parte. Pelate tre spicchi d'aglio e tritateli il più finemente possibile. Mettete il liquido filtrato della marinata in un pentolino e accendete il fuoco. Incorporate l'aglio e fate cuocere a fuoco lento-medio per 5 minuti circa.

Scaldate a fuoco medio 4 o 5 cucchiai di olio di semi in una padella grande. Quando l'olio è caldo, disponetevi i gamberi oridinatamente e fateli rosolare a fuoco medio su un lato. Girate i gamberi per farli dorare anche dall'altra parte. Il tempo di cottura dipende dalle dimensioni dei crostacei. In ogni modo, non fateli cuocere troppo a lungo altrimenti diventeranno secchi.

Togliete i gamberi dalla padella e disponeteli ordinatamente in un piatto di portata. Spruzzate un po' di succo di limone sui gamberi. Tritate finemente il prezzemolo e distribuitelo sui gamberi. Versate la salsa sui gamberi o servitela in una terrina a parte.

