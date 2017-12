“Forno di Qualità” per Pane Quotidiano, il forno del Villaggio Sos di Vicenza

Il forno di Pane Quotidiano è il primo in città a ricevere il marchio regionale “Forno di Qualità”. Il marchio è stato riconosciuto dalla Regione Veneto al piccolo forno della cooperativa Idea Nostra, start up del Villaggio Sos di Vicenza, come attività che “valorizza l’attività di panificazione e migliora l’informazione al consumatore, veicolando il messaggio di un’offerta locale, tipica, di qualità e legata alla tradizione veneta”.

Il “Disciplinare per la qualificazione delle imprese di panificazione” del marchio “Forno di Qualità” ha infatti il doppio obiettivo di tutelare i forni “che vogliono differenziarsi per la qualità e la tipicità dell’offerta” e “guidare il consumatore nella scelta del prodotto locale, tipico e di qualità”. Ogni forno che fa richiesta del marchio deve scrivere una relazione sulla propria filiera produttiva: la Regione Veneto, infatti, valuta - attraverso una visita specifica - l’intero processo produttivo, dalla selezione delle materie prime alle tecniche di lavorazione del pane.



Il “Forno di Qualità” è, secondo il Disciplinare regionale, il forno che produce pane fresco, secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e venduto non oltre le 48 ore dalla produzione. La percentuale di lievito non deve essere superiore al 3% e i condimenti consentiti sono lo strutto “vergine” o l’olio di oliva “vergine” o ”extravergine”. Inoltre, i prodotti del “Forno di Qualità” non contengono Ogm, nè additivi chimici, nè grassi idrogenati.

Requisiti rispettati da Pane Quotidiano, che lavora anche con pasta madre e biga, per garantire una maggiore digeribilità e conservabilità del pane, e che nei suoi impasti usa olio extra vergine di oliva e farine del territorio, quando possibile scegliendole da agricoltura biologica. Concluso l'iter di verifica e valutazione da parte della Regione Veneto, Pane Quotidiano è quindi il primo forno della città di Vicenza - e il secondo della Provincia di Vicenza dopo la panetteria “Maninpasta” - a conquistare il marchio “Forno di Qualità”.



“Ricevere questo riconoscimento è per noi un altro importante passo fatto nella direzione di una proposta alla città di prodotti da forno sani e di alta qualità, con materie prime del territorio e la lenta lievitazione naturale - commenta il presidente della cooperativa Idea Nostra, Bruno Scortegagna -. Ed è un riconoscimento ancora più prezioso, perché va alla fatica quotidiana fatta dai ragazzi del Villaggio Sos di Vicenza, che in questa filiera hanno trovato una possibilità di crescita nel lavoro”.

Proprio in questo periodo, i ragazzi stanno sfornando le proposte natalizie: panettoni, pan brioche, grissini dolci e biscotti speziati da portare in tavola per le feste, tra innovazione e tradizione, tenendo sempre alta la qualità del prodotto.

“È una soddisfazione scoprire la voglia di mettersi in gioco che hanno anche le realtà del mondo sociale, che svolgono un lavoro artigiano - aggiunge Nicola Trentin, presidente regionale dei panificatori -. Per loro questo deve essere un nuovo traguardo dal quale avanzare per migliorare ancora; per tutti noi è uno stimolo a raggiungere lo stesso obiettivo, riuscendo sempre a innovarci seguendo la tradizione”.