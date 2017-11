Festival Triveneto del baccalà: la "perla nera" rappresenta Vicenza

Il Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra, edizione 2017, è a un passo dalla Finale e la sfida entra nel vivo.

Dopo 24 tappe in tutto il Triveneto, altrettanti Chef in gara, oltre 70 ricette rigorosamente originali e creative a base di stoccafisso e baccalà salato, lunedì, al ristorante Baccalàdivino di Mestre si terranno le Preselezioni Regionali, durante le quali verranno decretati i sei piatti che entreranno in Finale e che andranno a disputarsi il titolo di migliore ricetta e l’ottavo Trofeo Tagliapietra.

Ecco i ristoranti che si sfideranno nelle Preselezioni Regionali con la ricetta che andrà in semifinale:

- Al Camin (Cortina d’Ampezzo - Belluno): Come una ceviche di stoccafisso;

- Fuel Ristorante in Prato (Padova): Zuppetta di stoccafisso con sedano rapa e alghe;

- Zafferano (Porto Viro - Rovigo): Stoccafisso bianco-rosso-viola;

- Il Fogolar - Best Western Hotel Là di Moret (Udine): Tortiglione di stoccafisso, cipolla e mais;

- MET Restaurant - Hotel Metropole (Venezia): Carpaccio di baccalà, spuma all’aroma di pancetta piacentina e polvere di caffè;

- Al Callianino (Montecchia di Crosara - Verona): Baccalà alla Hemingway;

- La Locanda di Piero (Montecchio Precalcino - Vicenza): Perla nera: Praline di stoccafisso e patata americana con pollastra affumicata, chutney di mango e sorbetto al tè matcha;

- Locanda D&D Maso Sasso (Sasso di Nogaredo - Trento): Orzetto bio integrale alla crema e crostoni di stofis, con verdurine bio della Val di Gresta.

Durante le Preselezioni Regionali, i membri del Comitato Organizzativo del Festival degusteranno le ricette, precedentemente indicate come le migliori dagli stessi clienti di ogni ristorante in competizione, e decreteranno i sei piatti che parteciperanno al Galà Finale, che si terrà lunedì 4 dicembre alla Locanda del Borgo (Rocca Sveva - Soave, Verona). Il giudizio del Comitato Organizzativo sarà espresso in base ai seguenti criteri: Presentazione del piatto, Valorizzazione del prodotto, Tecnica, Degustazione, Innovazione e Creatività.

Baccalando 2017