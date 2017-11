Festival Triveneto Baccalà: 21° tappa a Montecchio Precalcino con lo chef Rizzardi

Venerdì 10 novembre alle 20 il ristorante La Locanda di Piero a Montecchio Precalcino ospiterà la 21° tappa dell'8° Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra (www.festivaldelbaccala.it), organizzata dalla Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, la Venerabile Confraternita del Baccalà alla Vicentina e la Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati, in collaborazione con la Tagliapietra e Figli Srl di Mestre, tra le più importanti aziende leader importatrici di stoccafisso e baccalà, a cui parteciperanno 24 ristoranti del Triveneto.

Renato Rizzardi, chef de La Locanda di Piero, dovrà preparare 3 piatti, come previsto dal regolamento della manifestazione culinaria itinerante: antipasto, primo e secondo, di cui 2 con stoccafisso e 1 con baccalà salato, utlizzando ricette originali e innovative per essere giudicate direttamente dagli stessi commensali. "Per il menù che presenterò durante la serata del festival mi ispirerò alle mie esperienze di viaggio e di lavoro in giro per il mondo. E all’amore profondo che provo per l’Italia e per la sua cucina tradizionale" - spiega lo chef Rizzardi.

LE 3 RICETTE NEL MENU':

1 - Antipasto "Perla Nera": Praline di stoccafisso e patata americana con pollastra affumicata, chutney di mango e sorbetto al tè matcha,

2 - Primo Piatto "In Viaggio": Tortellini di stoccafisso in brodetto al piedino di maiale, trippa di baccalà, uova di quaglia e broccoli.

3 - Secondo Piatto "L’Approdo": Medaglione di baccalà dissalato con lardo di Colonnata, rape rosse e riduzione di Marsala.

INFORMAZIONI: La Locanda di Piero 0445 864827 - info@lalocandadipiero.it.

COSTO: 55 euro a persona (aperitivo di benvenuto, antipasto, primo, secondo, vini e dolce compresi)

GALA' FINALE DEL FESTIVAL TRIVENETO DEL BACCALA' 2017. Si svolgerà nella Cantina Sociale di San Bonifacio (Verona), lunedì 4 dicembre con una Giuria Tecnica, che proclamerà la migliore ricetta, assegnando allo chef vincitore il Trofeo Tagliapietra e un viaggio alle Lofoten, isole norvegesi patria dello stoccafisso.

"Per questa nuova edizione - commenta Luca Padovani, Presidente del Comitato Organizzatore del Festival Triveneto del Baccalà - abbiamo voluto stimolare ancora di più la capacità degli chef in gara. Oltre alla richiesta, secondo il regolamento, di escludere tutte le ricette della tradizione per lasciare spazio solo alla creatività, abbiamo chiesto di proporre 3 piatti, antipasto, primo e secondo, di cui due con stoccafisso e uno con baccalà salato. Sono certo che anche le ricette presentate durante questa manifestazione daranno grandi soddisfazioni a tutti in termini di fantasia, ricerca e sperimentazione".

"Il Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra si conferma una competizione culinaria di successo. Questo ci rende molto orgogliosi e ci fa capire che siamo sulla buona strada: lo stoccafisso e il baccalà salato sono due prodotti eccezionali, che pur appartenendo alla tradizione offrono delle grandissime potenzialità grazie a queste nuove interpretazioni», sottolinea Daniele Tagliapietra, amministratore delegato dell’omonima azienda di Mestre.

