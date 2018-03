"Fa' la cosa giusta": la cucina vicentina conquista Milano

Dal 23 al 25 marzo 2018 Fa' la cosa giusta!, l'edizione nazionale della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili compie quindici anni. Per festeggiare questo traguardo l'ingresso sarà eccezionalmente gratuito per tutti i visitatori. L'edizione 2018 si articolerà in 10 sezioni tematiche, che daranno spazio ad ambiti storici come la moda etica e l'arredamento sostenibile, a quelli più recenti come lascelta vegana e cruelty free e ai temi emergenti del consumo consapevole. 32mila m2 di area espositiva, arricchiti da un ampio programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche.

In questo panorama si inserisce anche la provincia di Vicenza con sei nuove proposte di consumo critico e solidale. Una novità dalla città di Vicenza è rappresentata da Bikeup And che, nella sezione Critical Fashion, propone gioielli e accessori realizzati attraverso il riciclo di ruote di biciclette e camion. Ne nasce una collezione di collane, bracciali, anelli, orecchini e borse che coniugano rispetto dell'ambiente con stile ed eleganza.

Sempre da Vicenza ritorna Girolibero, tour operator specializzato in vacanze in bicicletta. Conta più di mille bici che insieme ad alcune barche permettono di unire in un'unica soluzione di viaggio sia gli itinerari su strada che su acqua. Nella sezione Turismo Consapevole e Percorsi, propone più di 200 tour di gruppo o individuali organizzati in Europa, Stati Uniti, Costa Rica, Cuba, India, Sudafrica e Madagascar.

Nella sezione Mangia come Parli, Cuore di Macina porta da Creazzo farine di grani locali e biologici, semi, frutta secca, alcune varietà di pasta con grani duri siciliani e preparati per pane, pizze e dolci. Questi ultimi sono dotati di un ricettario che prevede l'aggiunta dei soli ingredienti freschi, come burro e uova. Molteplici le tipologie di farine per celiaci e intolleranti, come orzo, farro, avena, segale, saragolla, Khorasan e riso. Tutte sono macinate a pietra complete di germe e crusca, per mantenere la ricchezza di sostanze nutritive quali fibre, sali minerali e vitamine.

Nella stessa sezione espositiva è presente The Bridge da San Pietro Mussolino, un'azienda specializzata nella produzione di bevande, panna da cucina e dessert vegetali a base di riso, avena, kamut, farro, soia, grano saraceno, quinoa e mandorla. Propone prodotti vegani senza colesterolo e per la maggior parte senza glutine, adatti a un'alimentazione sana ed equilibrata.

Da Albettone arrivano nell'Area Vegan i prodotti da forno di Biogovinda: cracker e biscotti proposti come alternativa alimentare per chi è intollerante a lieviti e latticini, e per chi segue una scelta vegana. L’azienda predilige l’uso di farine a molitura a pietra, acquistate direttamente da produttori locali che utilizzano il metodo di produzione biologica. Nella sezione tematica Servizi per la Sostenibilità ritorna Ecozema, azienda di Santorso che produce stoviglie monouso per il foodservice come piatti, posate, bicchieri, ciotole, vassoi e contenitori take-away. Sono accessori certificati biodegradabili e compostabili, realizzati con biopolimeri e fibre vegetali, la cui produzione avviene a basso impatto ambientale, riducendo l’impiego di risorse non rinnovabili e utilizzando di plastiche riciclate derivanti dalla raccolta differenziata post consumo.