Mondiali 2018, mangiamoci l'Uruguay: il dulce de leche

per 400 gr di crema:

Per preparare il dulce de leche iniziate a mettere lo zucchero in una pentola dal fondo spesso nella quale avrete messo il latte, mescolate con una frusta e fate sciogliere lo zucchero a fuoco medio.

Incidete un baccello di vaniglia, raschiate i semi ed unite semi e baccello al latte, aggiungete poi anche il miele ed il bicarbonato, quindi mescolate e portate a bollore a fuoco vivace.

Fate attenzione a mescolare quando arriva il bollore e ad abbassare la fiamma, quindi proseguite la cottura del dulce de leche per circa 1 ora e mezza, vedrete che man mano il colore della preparazione cambia, da bianco passerà ad essere bruno, fino a diventare marrone.

Quando avrà raggiunto una consistenza cremosa potrete spegnere il fuoco, considerate che il dulce de leche continuerà ad indurirsi anche in fase di raffreddamento.

Eliminate il baccello di vaniglia e versate la crema in un vasetto, lasciatelo raffreddare e riponetelo poi in frigorifero per farlo raffreddare. Se raffreddandosi diventa troppo duro potrete ammorbidirlo al microonde o a bagnomaria.

l vostro dulce de leche è pronto!

Da Ricette dal Mondo