La Gata, il dolce dei vicentini tra storia e leggenda: ecco dove trovarla

Pasticceria Bar Gelateria Cortese

Piazza San Marco, 24

36062 Conco

0424 700029

pasticceriacortese@virgilio.it

Pasticceria Gelateria Pralineria Davenicio

Corso Pagani, 29

36071 Arzignano

0444 670163

info@davenicio.it

http://www.davenicio.it



Pasticceria Cioccolateria Dolce Bassano

Piazzetta Zaine, 14/15

36061 Bassano del Grappa

0424 523875

info@dolcebassano.it

http://www.dolcebassano.it

Pasticceria Dolci Pensieri

Via SS. Trinità, 85

36015 Schio

0445 520016

info@pasticceriadolcipensieri.it

http://www.pasticceriadolcipensieri.it



Caffè Pasticceria Gambarato

Contrà Porta Padova, 105

36100 Vicenza

0444 515135

lialorenzo@fastwebnet.it

Al forno dei Keple

Via J. Scajaro, 4

36012 Asiago

0424 462604

keplea@tiscali.it



Pasticceria Scortegagna Fernando

Via Fabio Filzi, 83

36050 Quinto Vicentino

0444 356741

scortegagna.luca@libero.it

Pasticceria Bar Gelateria Secco

Via Bassano, 1

36066 Sandrigo

0444 658676

seccolapasticceria@hotmail.it



Pasticceria Cioccolateria Caffè Tosato

Via Rio, 18

36040 Sossano

0444 885163

pasticceriatosato@pec.it

http://www.pasticceriatosato.191.it

Pasticceria Gelateria Valdagnese

Via G.B. Beccaria, 18/A

36078 Valdagno

0445 404332

pasticceriavaldagnese@simail.it



Pasticceria D.D.& D. di Davide Busato

Viale Camisano, 62

36100 Vicenza

0444 510607

pasticceriabusatodavide@gmail.com

http://www.pasticceriavicenza.it

Socio partner: Molino Filippi

Via Piave, 4

36030 Castelnovo di Isola Vicentina

0444 975053

info@molinofilippi.it

http://www.molinofilippi.it

PUOI TROVARLA ANCHE NELLE SEGUENTI RIVENDITE Agriturismo da Pion

Via Scomazzoni, 123

36063 Marsan di Marostica

0424 470675

Bar Alle Colonne

Piazza dei Signori, 8

36100 Vicenza

0444 546051



ViArt- Artigianato Artistico e Alimentare

Piazza delle Erbe, 14

36100 Vicenza

http://www.viart.it

Bassan Bernardo e figli srl

Via Lampertico, 30

36016 Thiene

0445 361546



Bibe Market Sas

di Basssan Franco & C.

Via Barche, 17

36100 Vicenza

0444 325048

Caffè Europa

Piazza Europa

36020 Pove del Grappa

0424 809070



Caffetteria 2 Colonne Bar

Piazza IV Novembre

36045 Lonigo

0444 830258

Caffè Pasticceria Ducale

di Mengozzo Paola

Viale Trieste, 174

36100 Vicenza

0444 501106



Caffè Unione di Pretto Marco

Piazza Aldo Moro, 35

36073 Cornedo Vicentino

0445 953577

Casa della Pasta di De Antoni Daria

Via IV Novembre 82

06031 Dueville (VI)

0444 591784



Cibo by Morato

Piazzetta Palladio, 8

36100 Vicenza

0444 320707

Confetteria Dionne di Stiffan Gisella

Via Battaglione Val Leogra, 36

36010 Schio

0445 521085



Cooperativa A.C.L.I. - Spaccio Alimentari

Via Jacopo Scaiaro, 6

36032 Gallio

0424 462073

Delizie Gastronomiche

di Tessarolo R. & C.

Via Olmo, 49

36051 Creazzo

0444 341078

delizie.tex@libero.it

http://www.deliziegastronomichevicenza.it



Distilleria Fratelli Brunello

Via G. Roi, 51

36047 Montegalda

0444 737253

paolo@brunello.it

http://www.grappabrunello.it

Formaggi e specialità Alimentari "Dalle Nogare"

Largo Parolini 21

36061 Bassano del Grappa

0424 228474



Gastronomia Il Ceppo

C.so Palladio, 196

36100 Vicenza

0444 544414

Hotel Nuovo Miramonti

Via Marconi, 3

36015 Schio

0445 529900



Hotel Schio

Via Campagnola, 21/A

36015 Schio

0445 675611

Il Germoglio S.n.c.

di Borgnolo G. & C.

Via Brigata Sassari, 18

36063 Marostica

0424 780645



Il Melario S.n.c.

Via Angarano, 13

36061 Bassano del Grappa

0424 502168

Il Pane

di Tonello Giuseppe

Contra' Santa barbara, 12

36100 Vicenza

0444 325010



La Meneghina

Via Cavour, 18

36100 Marsan di Vicenza

http://www.lameneghinavicenza.it

La Piazzetta di Rossi Paola

Via Cesare Battisti, 2

36032 Gallio

0424 445196



Le Spighe

Piazza Chilesotti, 7

36016 Thiene

0444 367453

Market Gallio S.r.l.

Via Generale Marcello Prestinari, 32

36032 Gallio



Morato Bottega del Pane

Contra' Porta Padova, 110

36100 Vicenza

0444 300399

Pane&Pane (Panificio Rizzato)

Via Carlo del Prete, 29/31

36016 Thiene

0445 374280



Panificio Pasticceria Righetto

di Righetto Marta

Via IV Novembre, 2

36021 Barbarano Vicentino

0444 886011

Panificio Pasticceria

di Righetto Monica

Viale IV Martiri, 27

36071 Arzignano

0444 670569



Panificio Stella

Via Alessandro Fleming, 3

36015 Schio

0445 525555

Panificio Stella

Via Rovereto, 108

36015 Schio

0445 521824



Panificio Stella

Via S. Giorgio, 21

36030 Lugo Vicentino

0445 325171

Pasticceria Busato Flaviano

Via Roma, 30

36040 Torri di Quartesolo

0444 580875



Pasticceria "Gnomos"

Piazza 4 Novembre

36046 Lusiana

Pasticceria Secco S.n.c.

di Secco Denis ed Enrica

Borgo Scroffa, 73

36100 Vicenza

0444 514329



Pasticceria Tosato

di Tosato Alberto & C. S.n.c.

Via Broli, 54

36025 Noventa Vicentina

0444 787920

Pasticceria Viale della Pace

Piazza della Pace, 106

36100 Vicenza

0444 500775

http://www.pasticceriavialedellapace.com/



Prodotti tipici "Dalle Nogare"

Via Giovanni Poli, 19

36062 Fontanelle di Conco

0424 427154

Rigoni Oriana

Via Giovanni della Zanna,9

36012 Asiago

0424 463325



Ristorante Aeolia

Piazza Da Schio 1,

36023 Longare

0444 555036