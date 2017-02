La ricetta di Salepepe.it

Ingredienti per due persone

45 grammi burro

100 grammi cioccolato fondente

1 tuorlo

60 ml panna fresca

50 grammi farina

20 grammi zucchero

Preparazione

Versa nel mixer la farina, lo zucchero e 25 g di burro e lavora gli ingredienti fino a ottenere un composto sbriciolato. Mentre il mixer è ancora in funzione aggiungi un tuorlo. Spegni l’apparecchio non appena si forma una palla. Avvolgi l’impasto del cuore fondente nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigo per mezz’ora.

Stendi la pasta fino a ottenere una sfoglia di 2-3 mm di spessore e utilizzala per rivestire uno stampo a forma di cuore della lunghezza di 10-12 cm. Bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta e rimetti in frigo per 30 minuti.

Tira fuori la base di sfoglia per il tuo dolce fondente e coprila con un foglio di carta da forno. Sistemaci sopra un po’ di fagioli secchi e inforna a 180° per 20 minuti. Al termine della cottura elimina la carta da forno e lascia asciugare.

Come farcire il cuore fondente

Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato assieme a 20 g di burro e alla panna fresca. Lascia intiepidire, poi versa la crema di cioccolato nel guscio a forma di cuore.

Trasferisci il cuore fondente in frigo e lascialo solidificare per almeno 4 ore. Prima di servirlo, decoralo a piacere con qualche ricciolo di cioccolato o con una spolverata di zucchero a velo.